Proyecto Latte permitirá instalar app de Android en Windows

¿Te gustaría ejecutar aplicaciones de Android en Windows? Ahora solo es cuestión de tiempo para que Proyecto Latte soluciones todos los inconvenientes y nos permitirá utilizar aplicaciones tanto en nuestra pc como en dispositivos portátiles.

Algunas veces necesitamos usar nuestro Smartphone mientras al mismo tiempo usamos la computadora, bien sea porque en este dispositivo tenemos una aplicación que necesitamos para realizar una tarea o para un trabajo en específico, pero ¿qué pasaría si pudiéramos instalas esas aplicaciones de Android tan importantes en nuestra computadora con Windows?.

Pues Microsoft esta trabajando en un proyecto llamado Latte el cual tiene como objetivo permitir que los desarolladores de aplicaciones de Android puedan ejecutar las mismas plataformas en el sistema operativo Windows.

Microsoft ha intentado llevar esta idea anteriormente, por medio de un proyecto conocido como Astoria con el cual no se consiguieron resultados. Sin embargo, ya se pueden correr las aplicaciones de Android por medio de un emuladores o con la función link to Windows de la aplicación Your Phone, que esta disponible en ciertos dispositivos Samsung Galaxy.

Pero no todos los usuarios tienen estos Smartphone y siendo estos métodos un poco tediosos además de no ser 100% funcionales y que la cantidad de recursos que consumen puede mermar el rendimiento de la maquina.

El Proyecto Latte podrá expandir un mercado para esos desarrolladores que buscan aumentar su base de instalaciones, sin embargo puede que el 100% de las aplicaciones de android no se puedan ejecutar en Windows debido a que si dependen de Play Services y es muy poco probable que este proyecto admitan estas aplicaciones.

Para inicios del próximo año puede que tengamos mas información contundente sobre este tema incluso puede que sea parte de la versión de otoño de 2021 de Windows 10.