¡Alucinante! iPhone graba su caída de 300 metros y continúa funcionando

¿Cuánta fuerza de impacto crees que soportaría un iPhone? Un documentalista descubrió la fuerza de los diseños de la marca de la manzanita mordida y es que tras la caída de 300 metros aún continúa en completo funcionamiento.

Apple Inc. es una empresa estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos, software y servicios en línea. Todos en algún momento hemos escuchado hablar sobre la resistencia que tiene los diseños de de la Apple, pero ahora esto queda más que claro gracias a un vídeo viral elaborado por el ambientalista y documentalista brasileño Ernesto Galioto.

En el recurso multimedia se puede apreciar como el iPhone del brasileño cayó por la ventanilla de una aeronave en Río de Janeiro, pero lo que hace impactante estas imágenes es que aún luego de haber sufrido una caída de 300 metros aproximadamente el teléfono siguió filmando su descenso.

El dispositivo fue rastreado por GPS luego del suceso y fue encontrado al día siguiente en las arenas de una playa a 200 metros del agua totalmente intacto y en pleno funcionamiento, lo que demuestra la fuerza y resistencia de los dispositivos de la marca de la manzanita mordida.

Curiosamente sólo había presentado daños en el protector de la pantalla y uno que otro rasguños en la carcasa pero se mantenía en completo funcionamiento e incluso logró grabar todas las imágenes de su caída y sobre todo el impacto en el suelo.

“Tenía fe en que me iba a recuperarlo. Pensé: ‘Si no cae al agua, lo encontraremos’. Por pocos metros, podría haber golpeado a una persona, y teniendo en cuenta la altura a la que estaba volando, 300 metros, habría sido una tragedia, ¿sabes? Pero no hubo tragedia, hubo muchas emociones”, comentó Galiotto.

No queda duda de la fuerza de los diseños de la marca estadounidense, se trata de estructuras increíble con fuerzas que dejan muy bien parado el trabajo de la compañía en sus dispositivos electrónicos.