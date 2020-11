La nueva actualización para iPhone 12 ya disponible

¿Ya conociste la nueva actualización para iPhone? No todos los modelos de la manzanita entran en esta actualización son algunos seleccionados, aquí te decimos cuales son y todos los detalles al rededor de esta última actualización.

Exclusivamente para los nuevos iPhones 12, Apple ha lanzado en las últimas horas una actualización para iOS 14.2.1. Entre otras cosas, esto debería solucionar errores en la recepción de mensajes y problemas de visualización del iPhone 12 mini.

Se espera que esta nueva actualización soluciones errores en la recepción de mensajes y problemas de visualización del iPhone 12 mini, además de inconvenientes con el sonido cuando se tienen los audífonos conectados.

Se trata de la versión iOS 14.2.1 que afectara especialmente a los modelos de iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max, los desarrolladores de Apple han lanzado una actualización y aseguran que la han implementado para mejorar tres elementos importantes.

La compañía asegura que esta actualización dará solución en primer lugar a la recepción de algunos mensajes MMS que simplemente no se mostraban. Esto afecta especialmente a los usuarios de iPhone que se comunican con los propietarios de Android.

Además, algunos usuarios de audífonos han reportado ruidos fuertes o interrupciones desde que se actualizaron a un iPhone 12. Los mismos Apple hablan sobre problemas de calidad de audio en las notas de la versión.

La tercera corrección de errores esta directamente relacionada con el iPhone 12 mini, en este caso la pantalla de bloqueo del pequeño teléfono inteligente en algunos casos ya no reaccionaba a la entrada del usuario. Esto significó que el dispositivo no se pudo desbloquear. Además, los dos botones de la linterna y la cámara ya no funcionaban.

La actualización a la nueva versión de iOS ahora se puede descargar e instalar como de costumbre a través de la configuración del iPhone. iOS 14.2.1 y a pesar de que esta actualización es solo para los iPhone 12, Apple ya está probando iOS 14.3, que se lanzará para todos los iPhones compatibles con iOS 14.