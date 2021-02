Llega al mercado un matamoscas electrónico alimentado por USB

¿Tienes en tu casa muchas moscas molestas? Te tenemos la solución perfecta, se trata de un matamoscas eléctrico que ofrece mayor rendimiento que los ya existentes en el mercado y que, además se alimenta mediante USB en lugar de baterías.

La tecnología ha invadido todos los sectores de la vida, en la actualidad podemos encontrar dispositivos de todo tipo que tradicionalmente eran eran mecánicos o manuales convertidos en todas unas maquinas eléctricas, inclusos los artefactos más básicos ahora utilizan energía para realizar sus funciones de forma electrónica.

Este es el caso de un nuevo artefacto para el hogar que esta marcando tendencia entre la industria tecnológica, se trata de un matamoscas totalmente eléctrico que es capaz de alimentarse a través de un cable USB y que además cuenta con la capacidad de plegarse y reducir su tamaño de forma considerable.

Y es que el verano se acerca para muchos países, lo que significa que la llegada de las mocas esta cerca, pero este potente e innovador matamosca llamado FOLD, puede ser la repuestas a este inconveniente, su diseño es algo peculiar, a simple vista tienen aspecto similar a un ventilador, pero en realidad es una sorprendente arma contra insectos.

El área de la malla está electrificada y puede atacar a casi cualquier insecto con facilidad o incluso funcionar como un ventilador para refrescarte en los días cálidos. La compañía detrás de esta innovadora herramienta ha dividido las batería es dos secciones de las asas, con el objetivo de mantener la imagen delgada del dispositivo.

Su funcionamiento es simple, activar la malla eléctrica es tan sencillo como presionar un botón en el mango, que en forma plegada se esconde para que no se agote accidentalmente la batería en el modo de almacenamiento. Desafortunadamente, todavía no se sabe cuándo o si este ingenioso dispositivo del diseñador Park Sang-Gun estará disponible, pero no perdamos las esperanzas.