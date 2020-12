Samsung saca edición especial de sus modelos Galaxy Note 20 y Z Flip 5G

¿Te gustaría tener un teléfono inteligente original único? Ahora la compañía Samsung nos presenta dos modelos en edición especial, se trata de Galaxy Note 20 y Z Flip 5G y aquí te ofrecemos todos los detalles.

Samsung ofrece nuevas opciones de colores en dos de sus Smartphone y es que a partir del 30 de noviembre, estaran disponibles en el mercado los modelos en edición especial de Galaxy Note 20 que estará disponible en color Mystic Red y Z Flip 5G en Mystic White.

Muchas veces cuando se lanzar una nueva serie de teléfonos inteligente nos atrapan todas las funciones nuevas que vienen con cada lanzamiento, pero a veces no trae incluida una gran variedad de colores y no consiga atraparnos del todo debido a este detalle, por lo que tenemos que decidirnos por uno de los colores existente o comprar un forro para darle el toque diferente de su preferencia.

En algunos modelos de teléfono luego de su lanzamiento se anuncian versiones limitadas en colores o con opciones diferentes a las originales, trayendo consigo un incremento en el precio usualmente, pero también nos ofrece un Smartphone con colores diferentes y mejoras en sus opciones, logrando así cautivar al público en general y nada mejor que hacerlo entrando en el último mes del año y su inicio del periodo navideño donde regalar es algo muy típico.

De esta manera Samsung impulsa sus ventas al ofrecer estos dos nuevos colores los cuales no estaban disponibles en Estados Unidos. El Galaxy Note 20 llega en una edición limitada Mystic Red y una versión Mystic White del Galaxy Z Flip 5G. pero no solo ofrece estos dos brillantes y llamativos colores si no que ofrece unas ofertas sorprendentes.

Ambos modelos están disponibles desde el 30 de noviembre y cuestan igual que sus hermanos en tonos regulares, además cuentan con algunas grandes ofertas que se pueden ajustar a su presupuesto.

Samsung ofrece un reembolso instantáneo de 150 dolares por la compra de un Galaxy Note 20, y podrás obtener un hasta 550 dolares de descuento por el valor de un intercambio de un Smartphone entre los elegible por la Samsung, además de un certificado electrónico de 100 dolares, y si prefieres un Galaxy Z Flip 5G podrás ahorrar hasta 1000 dolares por el valor de un intercambio de un Smartphone.

Recordemos que estas ofertas son solo válidas para los modelos mencionados anteriormente el Galaxy Note 20 Ultra y el Galaxy Z Flip LTE no cuentan con esta promoción solo queda revisar tu presupuesto y tratar de conseguir alguno de estos modelos recordemos con solo están en versión limitada.