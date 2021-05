Se filtra imagen de prototipo del iPhone 13 mini

¿Quieres ver cómo puede lucir un modelo iPhone mini? La marca de manzanita mordida es víctima de filtraciones que revelan el diseño de su actual prototipo de iPhone 13 mini y proporciona una idea de cómo será.

En un mundo tan competitivo como es la industria tecnológica, las filtraciones de planes y equipos son bastantes comunes, en ocasiones acertadas y en otras no tanto, pero esta vez ha sido filtrada Una imagen del prototipo del iPhone 13 mini, cuya comercialización se espera para septiembre de este año.

La imagen fue compartida a través de la red social china Sina Weibo informa GizChina. A pesar de que solo se trata de una fotografía, permite apreciar algunas características del dispositivo, en especial cómo será la parte trasera que incorpora dos cámaras con disposición diagonal a diferencia del modelo de iPhone 12.

Además, todo el módulo de la lente tiene un nuevo diseño para adaptarse a lentes más grandes, y parece tener un diseño un poco más grueso que el modelo anterior.

Why is no one talking about the iPhone 13 Mini Prototype Leak?@rLeakswondering @MauriQHD @BenGeskin @MaxWinebach @chunvn8888

Via: https://t.co/o1impuj0Zd pic.twitter.com/mqC3OdDj1T

— MrFantastic (@mrfantastictech) April 28, 2021