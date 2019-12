WhatsApp: los celulares Android que se quedarán sin la app el próximo 31 de diciembre 2019

¿Has oído sobre el hecho de que Whatsapp dejará de estar disponible en tu Smartphone y no lo has creído?, si bien has estado surgiendo un gran número de rumores que hasta los momentos no se han vuelto realidad, a excepción de algunos sistemas Android que dejaron de ser compatibles con la compañía en el 2017, en esta ocasión es una problema real que probablemente genere un gran dolor de cabeza para miles de usuarios, especialmente si no conoces el tipo de SO con el que cuenten en sus dispositivos.

Comencemos hablando de la realidad del momento: Whatsapp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del momento, especialmente porque además de contar con un servicio increíble que te permite estar comunicado con cualquier personas en el mundo que cuente con tu número de teléfono, también nos permite involucrarnos en videollamadas con más de dos personas, creando una gran conferencia, y muchas cosas más, como el envío de vídeos, imágenes, emojis, gifs y stickers. Por ello, se genera un gran problema al dejar de funcionar a fin de año, por lo que es necesario conseguir una solución a este problema.

Tres años atrás, Whatsapp ya había mencionado que la aplicación dejaría de funcionar para algunos sistemas Android, incluyendo BlackBerry, BlackBerry 10, Nokia S40 y Nokia Symbian S60 como algunos de los primeros. Sin embargo, se alargó la vigencia hasta el 2017, cuando finalmente dejó de funcionar la aplicación.

Pese a ello, los usuarios lograron tomar la iniciativa de cambiar su sistema operativo y de esta forma continuar disfrutando del servicio de mensajería instantánea del momento. Estos cambios se deben a que las nuevas actualizaciones cuentan con diversos componentes que no resultan compatibles con algunos de estos sistemas, por lo que la aplicación deja de funcionar en los mismos.

Actualmente, hasta el 31 de diciembre del 2019, la app se encontrará disponible en el sistema operativo Android 4.0.3, conocido más popularmente por su nombre: Ice Cream Sándwich, y el sistema operativo iOS 9 (y sus anteriores), ya que de otro modo, el próximo año los dispositivos que cuenten con estos sistemas, ya no contarán con la aplicación.

Whatsapp implementa nuevos emojis

Como decíamos principalmente, Whatsapp se encuentra en el top de la lista de las aplicaciones de mensajería instantánea a nivel mundial, ya que cuenta con grandes elementos que han fortalecido su popularidad en el mercado. Dentro de esto, se encuentran los tan adorados emojis.

Whatsapp cuenta con un gran número de estos emoticones que se adaptan a cualquier situación, especialmente porque ayudan a darle más ánimos y emoción a una conversación casual. Actualmente, la compañía anunció que añadiría nuevos emojis debido a la alta demanda de los usuarios, los cuales justificaron sus pedidos. Por ello, este año llegando emojis como el mototaxi, el mate argentino, emojis de personas con discapacidades (con bastón, con audífono, con brazos y piernas mecánicos y con perros guía), parejas del mismo sexo tomados de la mano, emojis de alimentos como el ajo, la cebolla, los wafles, incluso los falafel y cubos de hielo. Por otro lado, en cuanto a los animales no se quedan atrás, ya que han añadido nuevos emojis especiales que seguramente serán muy utilizados por usuarios de distintos países, dentro de los cuales destacan el orangután, la nutria, el oso perezoso, el flamenco y el zorrillo.

Añadiendo aún más cosas nuevas, en términos generales se consiguen otros emojis nuevos como dibujos de Saturno, un yoyo e incluso un paracaídas, además de una bandita adhesiva que será de los más populares entre los usuarios.

Conoce cuál es el sistema operativo que se encuentra en tu dispositivo

Para lograr evitar el problema de quedarse sin Whatsapp antes de tiempo, es necesario que conozcas cuál es el sistema operativo con el que cuentas en tus dispositivos, de modo que si en algunos de ellos se encuentra el Ice Cream Sándwich, tengas tiempo de actualizarlo.

Para lograr hacer esto, es necesario que ingreses a los ajustes/configuración de tu dispositivo Android y te dirijas hacia la opción de Acerca del teléfono, encontrando información crucial de tu Smartphone. Deberás enfocarte en la versión de Android del mismo y descartar o confirmar que sea compatible con Whatsapp.

No dejes de disfrutar de esta grandiosa aplicación, ya que las próximas actualizaciones llegarán cargadas de todo el poder. https://www.descargarwhatsapp.com.mx/